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Число жертв наводнения в Японии увеличилось до 222 человек

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6:26   17 Июля 2018
Весь мир

Число жертв наводнения в Японии увеличилось до 222 человек

Число жертв наводнения в Японии увеличилось до 222 человек

При наводнениях в Японии погибли 222 человека, сообщает «Киодо».

Согласно подсчетам агентства, без вести пропавшими числятся два десятка человек. При этом с момента стихийного бедствия прошло более десяти дней.

В пунктах эвакуации остаются около четырех тысяч человек. В пострадавших районах не работают магазины, не действует водопровод. Налажена выдача гуманитарной помощи, открыт прием волонтеров.

Ливни обрушились на юго-запад и центр Японии в первую неделю июля. Дожди привели к многочисленным паводкам и оползням, в ряде мест вышедшие реки затопили значительную часть земель.

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Автор: Олег Королев
#япония #паводок #наводнение
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