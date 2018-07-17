Число жертв наводнения в Японии увеличилось до 222 человек

При наводнениях в Японии погибли 222 человека, сообщает «Киодо».

Согласно подсчетам агентства, без вести пропавшими числятся два десятка человек. При этом с момента стихийного бедствия прошло более десяти дней.

В пунктах эвакуации остаются около четырех тысяч человек. В пострадавших районах не работают магазины, не действует водопровод. Налажена выдача гуманитарной помощи, открыт прием волонтеров.

Ливни обрушились на юго-запад и центр Японии в первую неделю июля. Дожди привели к многочисленным паводкам и оползням, в ряде мест вышедшие реки затопили значительную часть земель.