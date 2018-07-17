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«Нафтогаз» понизит ставку в обмен на отказ от «Северного потока — 2»

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5:49   17 Июля 2018
Весь мир

Трамп: Отношения России и США до саммита были на краю пропасти

Трамп: Отношения России и США до саммита были на краю пропасти

Американский президент Дональд Трамп заявил, что до саммита в столице Финляндии отношения США и России «стояли на краю пропасти».

В интервью Fox News Трамп заявил, что до встречи отношения были «чудовищно опасными». По его словам, были «реальные проблемы» в отношениях между двумя ядерными державами, на которые приходится 90 процентов ядерной силы.

Американский лидер отметил, что подстроенная «охота на ведьм» разделила Москву и Вашингтон. Трамп также рассказал, что Путин сообщил ему об этом, отмечая трудность сделки.

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Автор: Олег Королев
#путин #трамп #российско-американские отношения
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