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Путин заявил, что не претендует быть символом России

Путин заявил, что не претендует быть символом России

 Почти треть бюджета России уйдет на пенсии в 2024 году, если оставить все как есть

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5:25   17 Июля 2018
Россия

Путин заявил, что не претендует быть символом России

Путин заявил, что не претендует быть символом России

Российский лидер Владимир Путин в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что не претендует на роль символа России.

Президент РФ отметил, что не ставит себе целью то, чтобы становиться символом России. При этом он отметил, что институт президентства является таким же символом, как флаг или гимн.

Заявление Путина приводит РИА «Новости» в обратном переводе с английского. Интервью российский лидер дал после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки.

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Автор: Олег Королев
#россия #путин #fox news
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