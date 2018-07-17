Путин заявил, что не претендует быть символом России

Российский лидер Владимир Путин в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что не претендует на роль символа России.

Президент РФ отметил, что не ставит себе целью то, чтобы становиться символом России. При этом он отметил, что институт президентства является таким же символом, как флаг или гимн.

Заявление Путина приводит РИА «Новости» в обратном переводе с английского. Интервью российский лидер дал после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки.