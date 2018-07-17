Шварценеггер сравнил Трампа на встрече с Путиным с «макарониной»

Актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер заявил, что американский лидер Дональд Трамп выглядел на пресс-конференции с российским президентом Владимиром Путиным как фанат .

По мнению Шварценеггера, Трамп выглядел на встрече постыдно. Актер сравнил президента США с «маленькой раскисшей макарониной» и назвал его «маленьким фанатом».

Он отметил, что во время просмотра ждал, когда Трамп попросит у Путина автограф или совместную фотографию.

Также актер считает, что на пресс-конференции Трамп предал американскую разведку, систему правосудия и страну в целом. Шварценеггер посетовал, что американскому лидеру не стоит этого делать.