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 Шварценеггер сравнил Трампа на встрече с Путиным с «макарониной»

Шварценеггер сравнил Трампа на встрече с Путиным с «макарониной»
6:00   17 Июля 2018
Весь мир

Шварценеггер сравнил Трампа на встрече с Путиным с «макарониной»

Шварценеггер сравнил Трампа на встрече с Путиным с «макарониной»

Актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер заявил, что американский лидер Дональд Трамп выглядел на пресс-конференции с российским президентом Владимиром Путиным как фанат .

По мнению Шварценеггера, Трамп выглядел на встрече постыдно. Актер сравнил президента США с «маленькой раскисшей макарониной» и назвал его «маленьким фанатом».

Он отметил, что во время просмотра ждал, когда Трамп попросит у Путина автограф или совместную фотографию.

Также актер считает, что на пресс-конференции Трамп предал американскую разведку, систему правосудия и страну в целом. Шварценеггер посетовал, что американскому лидеру не стоит этого делать.

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Автор: Олег Королев
#путин #трамп #шварцнеггер
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