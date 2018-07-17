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5:07   17 Июля 2018
Весь мир

Трамп признал право ФРГ участвовать в строительстве «Северного потока - 2»

Трамп признал право ФРГ участвовать в строительстве «Северного потока - 2»

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Германия имеет право на участие в проекте «Северный поток-2».

Отвечая на вопрос об отношении к решению ФРГ строить «Северный поток — 2» с российским «Газпромом» Трамп заявил, что это - выбор Германии.

При этом он отметил, что это будет сложным решением для Берлина, поскольку Германия является членом Североатлантического альянса.

Ранее Трамп заявлял, что поток «трубопроводных долларов» из Европы в Россию неприемлем. Американская сторона неоднократно выступала против реализации проекта, грозя сотрудничающим с РФ компаниям санкциями.

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Автор: Олег Королев
#германия #трамп #северный поток 2
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