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4:47   17 Июля 2018
Весь мир

Путин посоветовал американскому журналисту изучить ролик о новом оружии

Путин посоветовал американскому журналисту изучить ролик о новом оружии

Российский лидер Владимир Путин в интервью Fox News опроверг предположения, что представленное во время оглашения послания Федеральному собранию новейшее оружие было направлено против США.

Путин заявил корреспонденту телеканала, что видеоматериалы не свидетельствуют о том, что ракета была направлена на США. Президент РФ порекомендовал журналисту посмотреть их внимательнее.

Интервьюер заявил, что в представленной инфографике было слово Флорида. В ответ Путин призвал журналиста посмотреть повнимательнее и не распространять непроверенную информацию, а также изучить факты самостоятельно.

Российский лидер также выразил готовность подарить американскому корреспонденту оригинальное видео.

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Автор: Олег Королев
#путин #fox news #новейшее вооружение
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