Итальянский вице-премьер пригласил Трампа и Путина в Италию

Итальянский вице-премьер Маттео Сальвини заявил, что следующую встречу президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина стоит провести в Италии.

На своей странице в Facebook итальянский политик написал, что встречу нужно провести в его стране, чтобы «мужественно поговорить о безопасности, мире, труде и экономическом росте».

Также он назвал отличной встречу лидеров, прошедшую в столице Финляндии накануне.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп завершили переговоры в Хельсинки. Лидеры более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего встреча продолжилась в расширенном формате