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 Матвиенко: Встреча Путина и Трампа стала стартом для нормализации отношений РФ и США

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 Итальянский вице-премьер пригласил Трампа и Путина в Италию

Итальянский вице-премьер пригласил Трампа и Путина в Италию
4:22   17 Июля 2018
Весь мир

Итальянский вице-премьер пригласил Трампа и Путина в Италию

Итальянский вице-премьер пригласил Трампа и Путина в Италию

Итальянский вице-премьер Маттео Сальвини заявил, что следующую встречу президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина стоит провести в Италии.

На своей странице в Facebook итальянский политик написал, что встречу нужно провести в его стране, чтобы «мужественно поговорить о безопасности, мире, труде и экономическом росте».

Также он назвал отличной встречу лидеров, прошедшую в столице Финляндии накануне.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп завершили переговоры в Хельсинки. Лидеры более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего встреча продолжилась в расширенном формате 

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Автор: Олег Королев
#путин #италия #трамп #саммит
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