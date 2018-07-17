Путин предупредил о негативной реакции РФ на вступление Украины в НАТО‍

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия крайне отрицательно отнеслась бы к расширению Североатлантического альянса за счет Грузии и Украины.

Отвечая Fox News на вопрос о вступлении обеих стран в НАТО, российский президент Владимир Путин заявил, что Москва отнеслась к этому крайне негативно.

По мнению президента РФ, существует возможность работать непосредственно с Грузией и Украиной в двустороннем формате. Путин напомнил, что когда СССР выводил войска из ФРГ, Москве обещали, что НАТО не будет расширяться на восток.