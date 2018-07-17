«Конкорд» назвал незаконными обвинения во «вмешательстве в выборы в США»

Защита обвиняемой в США российской фирмы «Конкорд менеджмент и консалтинг» утверждает, что деятельность компании проходит в рамках свободы политической мысли. Об этом пишет американская газета Washington Post.

Адвокаты заявляют, что обвинение с компании нужно снять так как «Конкорд» не нарушила каких-либо федеральных законов США.

Защита утверждает, что «Конкорд» не должен регистрироваться как иностранный агент, поскольку прокуроры в обвинении не указали на то, что компания подпадает в США под понятие иностранного агента.

Также адвокаты «Конкорда» та же заявили об отсутствии доказательств, что в компании знали о действиях, связанных с возможной «операцией по троллингу».

Прокуроры ответят на претензии защиты до конца месяца, если судья не отклонит претензии защиты.