Мы в соц.сетях:
Почти треть бюджета России уйдет на пенсии в 2024 году, если оставить все как есть

Почти треть бюджета России уйдет на пенсии в 2024 году, если оставить все как есть

 Матвиенко: Встреча Путина и Трампа стала стартом для нормализации отношений РФ и США

Матвиенко: Встреча Путина и Трампа стала стартом для нормализации отношений РФ и США

«Нафтогаз» понизит ставку в обмен на отказ от «Северного потока — 2»

«Нафтогаз» понизит ставку в обмен на отказ от «Северного потока — 2»

 Порошенко рассказал о подготовке Киева к выборам в Донбассе

Порошенко рассказал о подготовке Киева к выборам в Донбассе
Путин посоветовал американскому журналисту изучить ролик о новом оружии

Путин посоветовал американскому журналисту изучить ролик о новом оружии

 Итальянский вице-премьер пригласил Трампа и Путина в Италию

Итальянский вице-премьер пригласил Трампа и Путина в Италию
Почти треть бюджета России уйдет на пенсии в 2024 году, если оставить все как есть

Почти треть бюджета России уйдет на пенсии в 2024 году, если оставить все как есть

 Матвиенко: Встреча Путина и Трампа стала стартом для нормализации отношений РФ и США

Матвиенко: Встреча Путина и Трампа стала стартом для нормализации отношений РФ и США

«Нафтогаз» понизит ставку в обмен на отказ от «Северного потока — 2»

«Нафтогаз» понизит ставку в обмен на отказ от «Северного потока — 2»

 Порошенко рассказал о подготовке Киева к выборам в Донбассе

Порошенко рассказал о подготовке Киева к выборам в Донбассе
Путин посоветовал американскому журналисту изучить ролик о новом оружии

Путин посоветовал американскому журналисту изучить ролик о новом оружии

 Итальянский вице-премьер пригласил Трампа и Путина в Италию

Итальянский вице-премьер пригласил Трампа и Путина в Италию
3:40   17 Июля 2018
Весь мир

«Конкорд» назвал незаконными обвинения во «вмешательстве в выборы в США»

«Конкорд» назвал незаконными обвинения во «вмешательстве в выборы в США»

Защита обвиняемой в США российской фирмы «Конкорд менеджмент и консалтинг» утверждает, что деятельность компании проходит в рамках свободы политической мысли. Об этом пишет американская газета Washington Post.

Адвокаты заявляют, что обвинение с компании нужно снять так как «Конкорд» не нарушила каких-либо федеральных законов США.

Защита утверждает, что «Конкорд» не должен регистрироваться как иностранный агент, поскольку прокуроры в обвинении не указали на то, что компания подпадает в США под понятие иностранного агента.

Также адвокаты «Конкорда» та же заявили об отсутствии доказательств, что в компании знали о действиях, связанных с возможной «операцией по троллингу».

Прокуроры ответят на претензии защиты до конца месяца, если судья не отклонит претензии защиты.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #российское вмешательство #конкорд менеджмент энд консалтинг
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...