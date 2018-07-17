Трамп назвал «ядерное потепление» основной мировой проблемой

Американский президент Дональд Трамп назвал проблему ядерного вооружения наиболее важным вопросом.

В интервью Fox News он рассказал, что для него важнейшей мировой проблемой является ядерная проблема.

Трамп отметил, что предыдущий президент США Барак Обама считал главным вопросом глобальное потепление, тогда как он считает основной проблемой «ядерное потепление».

Также он призвал к осторожности в данном вопросе. Трамп напомнил, что 90 процентов ядерного оружия принадлежит России и Соединенным Штатам.