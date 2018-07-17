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 Путин: Россия запрашивала документы по делу Скрипалей

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 Путин: Россия запрашивала документы по делу Скрипалей

Путин: Россия запрашивала документы по делу Скрипалей
3:02   17 Июля 2018
Весь мир

Путин: Россия запрашивала документы по делу Скрипалей

Путин: Россия запрашивала документы по делу Скрипалей

Российская сторона запрашивала у Великобритании документы по делу Скрипалей, сообщил в интервью Fox News президент РФ Владимир Путин.

По его словам, Москва просила предоставить какие-либо документы и доказательства, однако Лондон из не предоставил.

Российский лидер сравнил голословные обвинения в отравлении с такими же бездоказательными обвинениями  во вмешательстве РФ в американский выборный процесс.

Четвертого марта, согласно утверждениям Великобритании, были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон обвиняет Москву в причастности к инциденту, при этом не приводя никаких доказательств.

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Автор: Олег Королев
#путин #foxnews #дело скрипалей
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