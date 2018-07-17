Путин рассказал о провальности попыток изоляции России

Усилия по международной изоляции России провалились, заявил президент РФ Владимир Путин.

В интервью телеканалу Fox News после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Хельсинки Путин сообщил, что усилия по изоляции Москвы не могли увенчаться успехом.

По его мнению, Россия слишком большая для того, чтобы ее можно было изолировать.

Путин отметил, что в ходе его встречи с Трампом многое изменилось к лучшему. Он отметил, что данная встреча может стать хорошим стартом.

Заявления Путина приводятся РИА «Новости» в обратном переводе с английского.