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2:41   17 Июля 2018
Весь мир

Путин рассказал о провальности попыток изоляции России

Путин рассказал о провальности попыток изоляции России

Усилия по международной изоляции России провалились, заявил президент РФ Владимир Путин.

В интервью телеканалу Fox News после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Хельсинки Путин сообщил, что усилия по изоляции Москвы не могли увенчаться успехом.

По его мнению, Россия слишком большая для того, чтобы ее можно было изолировать.

Путин отметил, что в ходе его встречи с Трампом многое изменилось к лучшему.  Он отметил, что данная встреча может стать хорошим стартом.

Заявления Путина приводятся РИА «Новости» в обратном переводе с английского.

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Автор: Олег Королев
#путин #изоляция рф #fox news
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