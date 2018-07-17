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2:17   17 Июля 2018
Весь мир

Путин: Россия готова продлить договор СНВ

Путин: Россия готова продлить договор СНВ

Российская сторона готова к продлению договора о сокращении наступательных вооружений, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью Fox News.

Президент РФ отметил, что заверил главу Белого Дома Дональда Трампа, что Москва готова к продлению договора, но с предварительным обсуждением деталей.

РИА «Новости» приводит слова Путина из интервью телеканалу в переводе с английского языка.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений подписан сторонами в 2010 году. В феврале текущего года Россия и США должны были достигнуть необходимых показателей. Срок действия истекает в 2021 году.

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Автор: Олег Королев
#путин #снв #foxnews
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