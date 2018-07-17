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1:59   17 Июля 2018
Весь мир

Путин удивлен отсутствием запросов от США по делу о «вмешательстве РФ»

Путин удивлен отсутствием запросов от США по делу о «вмешательстве РФ»

Российский президент Владимир Путин заявил, что удивлен отсутствием официальных запросов от властей США по делу о «российском вмешательстве» в выборы в США.

В интервью Fox News Путин напомнил, что с 1999 года между обеими странами действует соглашение о правовой помощи.

Президент РФ отметил, что спецпрокурор Роберт Мюллер может отправить Москве официальный запрос в рамках данного соглашения.

По его словам, российские следователи стали бы действовать в соответствии с данным соглашением и допросили всех подозреваемых.

Российская сторона неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в выборный процесс в США.

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Автор: Олег Королев
#путин #российское вмешательство
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