Мы в соц.сетях:
Почти треть бюджета России уйдет на пенсии в 2024 году, если оставить все как есть

Почти треть бюджета России уйдет на пенсии в 2024 году, если оставить все как есть

 Матвиенко: Встреча Путина и Трампа стала стартом для нормализации отношений РФ и США

Матвиенко: Встреча Путина и Трампа стала стартом для нормализации отношений РФ и США

«Нафтогаз» понизит ставку в обмен на отказ от «Северного потока — 2»

«Нафтогаз» понизит ставку в обмен на отказ от «Северного потока — 2»

 Порошенко рассказал о подготовке Киева к выборам в Донбассе

Порошенко рассказал о подготовке Киева к выборам в Донбассе
Глава МИД Испании призвал не дискутировать с Трампом в Твиттере

Глава МИД Испании призвал не дискутировать с Трампом в Твиттере

 Ведущий Fox News: Путин отверг наличие компромата на Трампа

Ведущий Fox News: Путин отверг наличие компромата на Трампа
Почти треть бюджета России уйдет на пенсии в 2024 году, если оставить все как есть

Почти треть бюджета России уйдет на пенсии в 2024 году, если оставить все как есть

 Матвиенко: Встреча Путина и Трампа стала стартом для нормализации отношений РФ и США

Матвиенко: Встреча Путина и Трампа стала стартом для нормализации отношений РФ и США

«Нафтогаз» понизит ставку в обмен на отказ от «Северного потока — 2»

«Нафтогаз» понизит ставку в обмен на отказ от «Северного потока — 2»

 Порошенко рассказал о подготовке Киева к выборам в Донбассе

Порошенко рассказал о подготовке Киева к выборам в Донбассе
Глава МИД Испании призвал не дискутировать с Трампом в Твиттере

Глава МИД Испании призвал не дискутировать с Трампом в Твиттере

 Ведущий Fox News: Путин отверг наличие компромата на Трампа

Ведущий Fox News: Путин отверг наличие компромата на Трампа
1:41   17 Июля 2018
Весь мир

Глава МИД Испании призвал не дискутировать с Трампом в Твиттере

Глава МИД Испании призвал не дискутировать с Трампом в Твиттере

Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе призвал не начинать «войну твитов» с президентом США Дональдом Трампом.

Глава испанского МИД обратил внимание, что после прихода Трампа в Белый дом трансатлантические отношения поменялись.

По его словам, ЕС выбрал «линейную модель поведения», чтобы не реагировать на «гиперболические пики» и понимать лучшем образом смысл сказанного. Боррель отметил, что не собирается начинать войну твитов с американским лидером.

Накануне глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Европа более не может полагаться на США, и призвал скорректировать партнерство с США.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #трамп #испания #твиттер
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...