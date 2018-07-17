Глава МИД Испании призвал не дискутировать с Трампом в Твиттере
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе призвал не начинать «войну твитов» с президентом США Дональдом Трампом.
Глава испанского МИД обратил внимание, что после прихода Трампа в Белый дом трансатлантические отношения поменялись.
По его словам, ЕС выбрал «линейную модель поведения», чтобы не реагировать на «гиперболические пики» и понимать лучшем образом смысл сказанного. Боррель отметил, что не собирается начинать войну твитов с американским лидером.
Накануне глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Европа более не может полагаться на США, и призвал скорректировать партнерство с США.