«Нафтогаз» понизит ставку в обмен на отказ от «Северного потока — 2»

Ставка на транзит российского газа в случае продления контракта после следующего года будет ниже на 20 процентов, если Москва откажется от «Северного потока - 2». Об этом заявил коммерческий директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Ранее он сообщил, что «Нафтогаз» не намерен требовать на трехсторонних переговорах (Россия - ЕС - Украина) 17 июля повышения ставки на транзит российского газ.

Витренко отметил, что данный уровень на двадцать процентов меньше ставки платы за транзит по действующему контракту с российским «Газпромом», а также в 2,3 раза меньше средней стоимости транзита по действующим регулируемым тарифам.

Также представитель «Нафтогаза» отмечает, что это станет возможно, если «Северный поток — 2» не построят, а также если Россия разблокирует транзит газа из Средней Азии.