Ведущий Fox News: Путин отверг наличие компромата на Трампа

Взявший у президента России Владимира Путина ведущий телеканала Fox News Крис Уоллес заявил, что российский лидер опроверг предположения о наличии у Москвы компромата на президента США Дональда Трампа.

По словам Уоллеса, Путин заявил он том, что его не волновало, кем Трамп являлся: для него он был всего лишь одним из многих бизнесменов, который занимался строительством и проводил конкурс красоты.

Журналист отметил, что Путин сообщил ему, что в России не ведется слежка за приезжающими туда бизнесменами или миллиардерами. Российский лидер также полностью отверг наличие любой компрометирующей информации.

В понедельник на пресс-конференции по итогам переговоров с Трампом в Хельсинки Путин по поводу слухов о компромате заявил, что «большей ерунды трудно себе представить», и попросил выбросить «эту шелуху из головы».