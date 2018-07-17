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0:42   17 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Порошенко рассказал о подготовке Киева к выборам в Донбассе

Порошенко рассказал о подготовке Киева к выборам в Донбассе

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что для проведения местных выборов в Донбассе необходимо введение миротворцев ООН в регион.

В эфире украинского телевидения он сообщил, что политический процесс по подготовке местных выборов начнется после того, как «будут выведены российские войска», а миротворческая миссия разоружит «незаконные вооруженные формирования».

Порошенко заявил, что Киев будет вести диалог с теми, кто будет избран на «свободных выборах». По его словам, такой ход событий предусматривают минские соглашения, которые направлены на урегулирование конфликта на востоке Украины.

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Автор: Олег Королев
#порошенко #донбасс #украина #киев
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