Бывший советник Обамы прокомментировал встречу Путина и Трампа

Встреча лидеров США и России в Хельсинки заложит основу для необходимого диалога, заявил бывший помощник президента США Барака Обамы, научный сотрудник Совета по международным отношениям Чарльз Купчан.

В интервью РИА «Новости» он сообщил, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина была лишена значительного содержания. По его словам, лидеры обошли вопрос о «российского вмешательства» в выборы на Западе и не достигли прогресса по Сирии, Украине, контролю над вооружениями и другим важным вопросам.

При этом Купчан уверен, что встреча заложит основы для подробного диалога между сторонами, очень нужного в свете продолжающихся разногласий. Он отметил, что пока конструктивный диалог не будет оформлен, саммит в Хельсинки «содержит больше шоу».

Российский лидер Владимир Путин после встречи с Трампом заявил, что встреча должна была нести разминочный характер и особых ожиданий у него не было, однако разговор оказался содержательным.