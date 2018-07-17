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 Матвиенко: Встреча Путина и Трампа стала стартом для нормализации отношений РФ и США

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0:19   17 Июля 2018
Весь мир

Бывший советник Обамы прокомментировал встречу Путина и Трампа

Бывший советник Обамы прокомментировал встречу Путина и Трампа

Встреча лидеров США и России в Хельсинки заложит основу для необходимого диалога, заявил бывший помощник президента США  Барака Обамы, научный сотрудник Совета по международным отношениям Чарльз Купчан.

В интервью РИА «Новости» он сообщил, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина была лишена значительного содержания. По его словам, лидеры обошли вопрос о «российского вмешательства» в выборы на Западе и не достигли прогресса по Сирии, Украине, контролю над вооружениями и другим важным вопросам.

При этом Купчан уверен, что встреча заложит основы для подробного диалога между сторонами, очень нужного в свете продолжающихся разногласий. Он отметил, что пока конструктивный диалог не будет оформлен, саммит в Хельсинки «содержит больше шоу».

Российский лидер Владимир Путин после встречи с Трампом заявил, что встреча должна была нести разминочный характер и особых ожиданий у него не было, однако разговор оказался содержательным.

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Автор: Олег Королев
#путин #трамп #саммит
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