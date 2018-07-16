Глава Amazon стал самым богатым человеком в современной истории

Об этом пишет издание Bloomberg.

Состояние Джеффа Безоса 16 июля перевалило отметку в 150 миллиардов долларов. Таким образом за год оно выросло на 52 миллиарда. На втором месте оказался основатель Microsoft Билл Гейтс. Его состояние на 55 миллиардов меньше. Третье место занял инвестор Уоррен Баффетт с 83 миллиардами.

Глава Amazon стал богатейшим человеком в мире с 1982 года, а то и с более раннего периода. Дело в том, что в тот год был выпущен первый рейтинг Forbes.