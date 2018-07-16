Чешские политики поприветствовали саммит в Хельсинки

По словам премьера Чехии Андрея Бабиша, переговоры лидеров России и США стали действительно историческим моментом. Годы враждебности наконец-то сменяет диалог.

Также встречу президентов поприветствовал президент Чехии Милош Земан. Он тоже назвал важным тот факт, что стороны начали вести диалог. Лишь таким способом можно решить важные проблемы и острые вопросы.

Чешский премьер отметил, что все темы, которые поднимались в ходе переговоров, очень важны. Среди них проблема разоружения, иранская ядерная программа, денуклеаризация Корейского полуострова, кризис в Сирии — все это необходимо обсуждать и решать.

Бабиш напомнил, что Путин говорил о необходимости, чтобы сирийские беженцы вернулись на родину. Разговор идет об этом уже не первый год. Чехия же неоднократно подчеркивала, что только совместные действия России и США могут решить эту проблему.