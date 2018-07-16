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 Чешские политики поприветствовали саммит в Хельсинки

Чешские политики поприветствовали саммит в Хельсинки
22:38   16 Июля 2018
Весь мир

Чешские политики поприветствовали саммит в Хельсинки

Чешские политики поприветствовали саммит в Хельсинки

По словам премьера Чехии Андрея Бабиша, переговоры лидеров России и США стали действительно историческим моментом. Годы враждебности наконец-то сменяет диалог.

Также встречу президентов поприветствовал президент Чехии Милош Земан. Он тоже назвал важным тот факт, что стороны начали вести диалог. Лишь таким способом можно решить важные проблемы и острые вопросы.

Чешский премьер отметил, что все темы, которые поднимались в ходе переговоров, очень важны. Среди них проблема разоружения, иранская ядерная программа, денуклеаризация Корейского полуострова, кризис в Сирии — все это необходимо обсуждать и решать.

Чешские политики поприветствовали саммит в Хельсинки

Бабиш напомнил, что Путин говорил о необходимости, чтобы сирийские беженцы вернулись на родину. Разговор идет об этом уже не первый год. Чехия же неоднократно подчеркивала, что только совместные действия России и США могут решить эту проблему.

«Так что, теперь можно сказать – да, новый диалог двух самых влиятельных президентов мира – это отличная новость. Если они будут этот диалог развивать, их сотрудничество может принести много доброго для всего мира»,  — заключил премьер.

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Автор: Виктория Разумовская
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