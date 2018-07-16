Финляндия готова организовать новый саммит лидеров РФ и США

Об этом заявил глава МИД Финляндии Тимо Сойни.

Он отметил, что Хельсинки хорошо получается проводить подобные мероприятия. Министр подчеркнул, что он очень гордится своими подчиненными, которые подготовили площадку для саммита за две с половиной недели.

В понедельник в Хельсинки прошел саммит президентов России и США. Сначала лидеры полтора часа общались тет-а-тет. Эти переговоры Дональд Трамп назвал «хорошим началом». В целом мероприятие длилось около четырех часов. Лидеры обсудили ряд острых вопросов, в частности якобы вмешательство 12 россиян в выборы в Америке 2016 года.

Американский лидер положительно отнесся к предложению российского коллеги провести совместное расследование.