Мы в соц.сетях:
Почти треть бюджета России уйдет на пенсии в 2024 году, если оставить все как есть

Почти треть бюджета России уйдет на пенсии в 2024 году, если оставить все как есть

 Матвиенко: Встреча Путина и Трампа стала стартом для нормализации отношений РФ и США

Матвиенко: Встреча Путина и Трампа стала стартом для нормализации отношений РФ и США

Турбогенератор второго энергоблока Ровенской АЭС отключился на Украине

Турбогенератор второго энергоблока Ровенской АЭС отключился на Украине

PepsiCo и Coca-Cola опровергли сообщения о закрытии производств на Украине

PepsiCo и Coca-Cola опровергли сообщения о закрытии производств на Украине
Глава Amazon стал самым богатым человеком в современной истории

Глава Amazon стал самым богатым человеком в современной истории

 Чешские политики поприветствовали саммит в Хельсинки

Чешские политики поприветствовали саммит в Хельсинки
Почти треть бюджета России уйдет на пенсии в 2024 году, если оставить все как есть

Почти треть бюджета России уйдет на пенсии в 2024 году, если оставить все как есть

 Матвиенко: Встреча Путина и Трампа стала стартом для нормализации отношений РФ и США

Матвиенко: Встреча Путина и Трампа стала стартом для нормализации отношений РФ и США

Турбогенератор второго энергоблока Ровенской АЭС отключился на Украине

Турбогенератор второго энергоблока Ровенской АЭС отключился на Украине

PepsiCo и Coca-Cola опровергли сообщения о закрытии производств на Украине

PepsiCo и Coca-Cola опровергли сообщения о закрытии производств на Украине
Глава Amazon стал самым богатым человеком в современной истории

Глава Amazon стал самым богатым человеком в современной истории

 Чешские политики поприветствовали саммит в Хельсинки

Чешские политики поприветствовали саммит в Хельсинки
21:41   16 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Турбогенератор второго энергоблока Ровенской АЭС отключился на Украине

Турбогенератор второго энергоблока Ровенской АЭС отключился на Украине

Автоматика отключила от энергосети турбогенератор второго энергоблока Ровенской атомной электростанции. Об этом сообщила пресс-служба оператора украинских АЭС, компания «Энергоатом».

В понедельник в 17:09 (совпадает с мск) действием электрической защиты генератора отключен от энергосети турбогенератор ТГ-4 энергоблока №2 Ровенской АЭС. Блок автоматически разгружен до уровня 54% номинальной мощности. Причины отключения выясняются. Событие, по предварительной оценке, классифицируется «ниже шкалы/уровень 0», говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, два энергоблока Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 610 МВт работают. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков нет. На третьем и четвертом энергоблоках проводятся планово-предупредительные ремонты.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#украина #аэс #ближнее зарубежье #ровно
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...