Турбогенератор второго энергоблока Ровенской АЭС отключился на Украине

Автоматика отключила от энергосети турбогенератор второго энергоблока Ровенской атомной электростанции. Об этом сообщила пресс-служба оператора украинских АЭС, компания «Энергоатом».

В понедельник в 17:09 (совпадает с мск) действием электрической защиты генератора отключен от энергосети турбогенератор ТГ-4 энергоблока №2 Ровенской АЭС. Блок автоматически разгружен до уровня 54% номинальной мощности. Причины отключения выясняются. Событие, по предварительной оценке, классифицируется «ниже шкалы/уровень 0», говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, два энергоблока Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 610 МВт работают. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков нет. На третьем и четвертом энергоблоках проводятся планово-предупредительные ремонты.