Мы в соц.сетях:
Почти треть бюджета России уйдет на пенсии в 2024 году, если оставить все как есть

Почти треть бюджета России уйдет на пенсии в 2024 году, если оставить все как есть

 Матвиенко: Встреча Путина и Трампа стала стартом для нормализации отношений РФ и США

Матвиенко: Встреча Путина и Трампа стала стартом для нормализации отношений РФ и США

Турбогенератор второго энергоблока Ровенской АЭС отключился на Украине

Турбогенератор второго энергоблока Ровенской АЭС отключился на Украине

PepsiCo и Coca-Cola опровергли сообщения о закрытии производств на Украине

PepsiCo и Coca-Cola опровергли сообщения о закрытии производств на Украине
Глава Amazon стал самым богатым человеком в современной истории

Глава Amazon стал самым богатым человеком в современной истории

 Чешские политики поприветствовали саммит в Хельсинки

Чешские политики поприветствовали саммит в Хельсинки
Почти треть бюджета России уйдет на пенсии в 2024 году, если оставить все как есть

Почти треть бюджета России уйдет на пенсии в 2024 году, если оставить все как есть

 Матвиенко: Встреча Путина и Трампа стала стартом для нормализации отношений РФ и США

Матвиенко: Встреча Путина и Трампа стала стартом для нормализации отношений РФ и США

Турбогенератор второго энергоблока Ровенской АЭС отключился на Украине

Турбогенератор второго энергоблока Ровенской АЭС отключился на Украине

PepsiCo и Coca-Cola опровергли сообщения о закрытии производств на Украине

PepsiCo и Coca-Cola опровергли сообщения о закрытии производств на Украине
Глава Amazon стал самым богатым человеком в современной истории

Глава Amazon стал самым богатым человеком в современной истории

 Чешские политики поприветствовали саммит в Хельсинки

Чешские политики поприветствовали саммит в Хельсинки
21:47   16 Июля 2018
Весь мир

Офис Мюллера не прокомментировал предложение Путина по расследованию «вмешательства»

Офис Мюллера не прокомментировал предложение Путина по расследованию «вмешательства»

Именно спецпрокурор Роберт Мюллер ведет расследование в отношении мнимого вмешательства России в американские выборы. 

В понедельник на двустороннем саммите лидеров России и США американский президент оценил предложение своего российского коллеги о совместном расследовании дела о якобы вмешательстве 12 россиян в выборы 2016 года. Такое предложение Путин озвучил на переговорах.

«Спасибо за обращение. Мы отказываемся это комментировать»,  — ответили РИА Новости в офисе спецпрокурора. 

Путин на пресс-конференции по итогам саммита напомнил, что специальная американская комиссия под руководством Мюллера может направить официальный запрос о проведении допросов тех, кого прокурор считает виновными. В таком случае сотрудники прокуратуры и следственных органов России могут провести допросы и после направить результаты в Вашингтон.   

Москва же опровергает все обвинения. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, они «абсолютно голословны». Такого же мнения придерживается глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России подчеркнул, что все это дело — внутренние распри США.   

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #путин #трамп #вмешательство #спецпрокурор мюллер
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...