Офис Мюллера не прокомментировал предложение Путина по расследованию «вмешательства»

Именно спецпрокурор Роберт Мюллер ведет расследование в отношении мнимого вмешательства России в американские выборы.

В понедельник на двустороннем саммите лидеров России и США американский президент оценил предложение своего российского коллеги о совместном расследовании дела о якобы вмешательстве 12 россиян в выборы 2016 года. Такое предложение Путин озвучил на переговорах.

«Спасибо за обращение. Мы отказываемся это комментировать», — ответили РИА Новости в офисе спецпрокурора.

Путин на пресс-конференции по итогам саммита напомнил, что специальная американская комиссия под руководством Мюллера может направить официальный запрос о проведении допросов тех, кого прокурор считает виновными. В таком случае сотрудники прокуратуры и следственных органов России могут провести допросы и после направить результаты в Вашингтон.

Москва же опровергает все обвинения. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, они «абсолютно голословны». Такого же мнения придерживается глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России подчеркнул, что все это дело — внутренние распри США.