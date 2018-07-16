Итоги встречи Путина и Трампа: Вашингтон принимает сложившееся статус-кво

От идеологии постсоветских отношений решено отказаться.

Времена ельцинской России давно канули в лету, и пора Америке подумать о том, как дальше строить отношения с Россией, что очень важно, так как в Вашингтоне до сих пор считали, что Москву надо вернуть в 90-е.

И это было их главным стратегическим направлением. Но теперь с этим будет покончено. Не потому, что Вашингтон так хочет, а потому что иначе больше не будет.

Именно такой главный вывод я могу сделать по итогу первой встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, которая только что окончилась в Хельсинки. Эти встречи теперь станут постоянными и уверен будут продолжаться вплоть до самых президентских выборов в США в 2020 году.

Сегодня утром я написал статью, в которой тезисно описал свое видение перспектив американо-российских отношений. Сегодня глобально им договариваться и есть о чем, и не о чем. К сожалению, внутриполитическая ситуация с США настолько неустойчива, что любые конкретные договоренности на годы и десятилетия вперед в принципе невозможны. Однако сегодня можно попытаться начать выстраивать новые отношения, которые позволят на выходе получить гораздо более устойчивый и предсказуемый мир. А для этого Москве нужно помочь Трампу удержаться у власти.

Именно поэтому американский президент, как и недавно в Сингапуре, говорил много об «историчности» сегодняшней встречи. А начал он с Чемпионата мира по футболу, блистательно проведенного в России. А о чем еще говорить, когда конкретно сказать нечего?

Очень красивой была «схватка» президентов и журналистов во время ответов на вопросы. Большая часть из них была явной домашней заготовкой сторон. Корреспондент Интерфакса, например, отлично спросил американского президента о проблематике газовых поставок в Европу: «не считает ли Трамп поставки американского СПГ газа политическим решением?». Таким образом, аргументы Вашингтона по поводу «Северного потока — 2», что это чисто политический проект, были парированы …не Путиным, но российскими журналистами.

По Сирии стороны приняли разгром Юго-Западного фронта оппозиции, как свершившийся факт. При этом Израиль не против такого развития событий, так как Россия дала понять, что она выступает за соблюдение договоренностей от 1974 года по разведению сторон на Голанских высотах, что полностью решает обеспечение безопасности израильского государства.

Думаю, это тоже очень важный момент, который правда стал результатом более ранних договоренностей. Но впервые официально о нем было сказано именно в Хельсинки. И это очень поможет в скором будущем попытаться разрешить сирийский кризис, чего очень теперь хотят и США, и Россия. Кстати, Дональду Трампу надо решать этот вопрос быстро, чтобы можно было использовать этот аргумент во время предвыборной агитации.

Как и предполагалось вопросам ядерного разоружения было отведено время, но они не стали основными. Говорить пока не о чем, нужны консультации, которые уверен, также продлятся до самого 2020 года, когда Трампу понадобится в этом вопросе «конкретика».

В общем, Россия готова помогать Трампу идти на следующий срок. Причем помогать в этом она ему будет «комплексно». Почему? Владимир Путина также ответил на этот вопрос. Потому, что именно позицию Дональда Трампа он считает в Вашингтоне самой адекватной, взвешенной и перспективной.

Мнение автора…

По поводу Ирана, Крыма позиции двух стран диаметрально противоположны, но… лично у меня сложилось впечатление, что это нисколько не помешает двум сторонам в их будущей длительной совместной работе.

Как настоящий дзюдоист Владимир Путин ответил на вопрос по поводу допроса российских граждан в деле расследования вмешательства в американские выборы. Он не против этого, тем более, что соответствующие инструменты уже давно существуют и работают. Но процесс должен быть двухсторонним, и Москва очень надеется на понимание Вашингтона в вопросе допроса некоторых американских граждан, к которым у российского правосудия также скопилась масса вопросов.

И уже окончательно добивая противника, он спросил у одного уж очень взволнованного американского журналиста, требовавшего показать ему сервер, с которого вмешивались в американские выборы, «а он считает свою страну (США) демократической или нет?» А если демократической, то как он может до решения суда утверждать, что был факт вмешательства? Есть мнение частных лиц, к тому же неподтвержденное фактами, и основывать свои обвинения на этом материале как-то недемократично. На чем и следует поставить точку.

Очень символичным жестом на пресс-конференции стало вручение Владимиром Путиным Дональду Трампу мяча чемпионата мира. Таким образом Москва дала понять, что теперь мяч на стороне американцев и следующий шаг навстречу она ожидает именно от них.

Итак, можно подытожить. Первая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина прошла в «теплой и дружеской обстановке» и по факту закончилась в общем-то ничем. Но это пока не так и важно. Важно, что желания сторон обозначены четко и ясно и они по многим вопросам не противоречат друг другу.

По итогу Трамп хочет повторно выиграть выборы в США и додавить при помощи Владимира Путина своих конкурентов внутри страны и Москва готова ему в этом помогать.

Россия же от американцев желает признания нового, недавно сложившегося в мире статус-кво. И это также не противоречит планам нынешней американской администрации, которой хватает собственных проблем. Внутреннее противостояние в США сделало их слабыми и это уже поняли все, в том числе и часть американских политиков. А значит, грех этим не воспользоваться.

В общем, и сегодня и далее говорить Дональду Трампу и Владимиру Путину есть о чем, а значит, продолжение явно следует.

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