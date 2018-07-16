Впереди колоссальная работа: Кадыров об итогах саммита в Хельсинки

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал прошедший в понедельник саммит лидеров России и США. Он считает, что переговоры стали началом настоящего диалога. По его словам, впереди у политиков «колоссальная работа по урегулированию отношений».

Ранее в понедельник в Хельсинки состоялся саммит президентов России и США. Обе стороны по итогам выразили заинтересованность в улучшении отношений двух стран.

Кадыров же считает, что сам факт встречи, независимо от тех или иных итогов, является самым важным во всем этом. Встреча стала стартом не только диалогу. Во время переговоров стороны поговорили о сложных и острых проблемах. Каждый смог в спокойной обстановке высказать свое мнение.

«Конечно, впереди колоссальная работа на пути окончательного урегулирования отношений, но начало положено, первый шаг сделан», — заявил Кадыров.

По словам политика, эту встречу можно назвать исторической. Разговор двух президентов был достаточно откровенный и результативный.