Мэй вновь призвала строить отношения с РФ с позиции силы

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила в парламенте, где рассказала членам палаты общин о прошедшем саммите НАТО в Брюсселе и встрече с президентом США Дональдом Трампом. В частности, речь шла о «российской угрозе».

Британский премьер заявила, что признает необходимость налаживания конструктивных отношений с Россией, но, по ее твердому убеждению, диалог с Москвой нужно вести с позиции силы. Она сказала, что приветствует встречу Трампа и российского лидера Владимира Путина, но вновь упомянула помощь «сирийскому режиму», «атаку» в Солсбери, продажу вооружений Ирану, кибератаки и распространение ложных новостей «в промышленных масштабах». Все это, по ее словам, оставляет только один способ «налаживания отношений» с РФ — с позиции силы.