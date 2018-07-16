Великобритания потратит два миллиарда фунтов на истребитель Tempest

Британский премьер Тереза Мэй сообщила, что правительство страны хочет инвестировать два миллиарда фунтов (2,7 миллиарда долларов) в проект нового истребителя Tempest, который послужит в будущем заменой самолетов Typhoon, принадлежащих ВВС Королевства.

Финансирование будет распределено до 2025 года. Этот проект, по словам Мэй, поможет определить долгосрочную перспективу для военной авиационной промышленности Великобритании.

Глава Минобороны Британии Гэвин Уильямсон отметил, что такой истребитель сможет летать как в беспилотном режиме, так и под контролем экипажа.

Проект будет реализовывать группа предприятий Team Tempest. В ее состав входят военно-промышленная корпорация BAE Systems, европейский производитель ракетных систем MBDA, а также производитель авиадвигателей Rolls Royce.