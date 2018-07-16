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21:00   16 Июля 2018
Весь мир

Великобритания потратит два миллиарда фунтов на истребитель Tempest

Великобритания потратит два миллиарда фунтов на истребитель Tempest

Британский премьер Тереза Мэй сообщила, что правительство страны хочет инвестировать два миллиарда фунтов (2,7 миллиарда долларов) в проект нового истребителя Tempest, который послужит в будущем заменой самолетов Typhoon, принадлежащих ВВС Королевства.

Финансирование будет распределено до 2025 года. Этот проект, по словам Мэй, поможет определить долгосрочную перспективу для военной авиационной промышленности Великобритании.

Глава Минобороны Британии Гэвин Уильямсон отметил, что такой истребитель сможет летать как в беспилотном режиме, так и под контролем экипажа.

Проект будет реализовывать группа предприятий Team Tempest. В ее состав входят военно-промышленная корпорация BAE Systems, европейский производитель ракетных систем MBDA, а также производитель авиадвигателей Rolls Royce.

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Автор: Виктория Разумовская
#великобритания #весь мир #истребитель #ввс британии
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