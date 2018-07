Спасибо Финляндия:Что писал Трамп в день встречи с Путиным

Глава США Дональд Трамп во время поездки в Хельсинки на встречу с российским президентом Владимиром Путиным не забывал про аккаунт в Twitter и сообщал подписчикам, что происходит на саммите.

Первым твитом, который предвещал предстоящий саммит стал репост со страницы госсекретаря Майка Помпео, который доложил, что прибыл в Финляндию, где состоится встреча лидеров РФ и США. Помпео написал, что глава РФ Владимир Путин настроен на обсуждение российско-американского диалога. При этом политик отметил важность этих переговоров и добавил, что президенты обсудят вопросы о развитии двусторонних отношений.

Landed in #Finland for #helsinki2018 where @POTUS & Prez Putin are set to discuss US/Russian relations. POTUS meeting is in the interest of US national security. It’s critical that the leaders of the US & Russia engage on important matters between our two countries. @StateDept pic.twitter.com/ZdNN6fHPTi — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 15 июля 2018 г.

По дороге в Финляндию Трамп на забывал о предыдущем саммите НАТО, который накануне состоялся в Брюсселе. Он рассказал, что лидеры стран Североатлантического альянса поблагодарили его за усилия, приложенные для соблюдения финансовых обязательств по увеличению оборонных расходов.

«Это был поистине великий саммит,увы, СМИ неточно описали нашу встречу. НАТО теперь сильная и богатая!», — заключил он.

Received many calls from leaders of NATO countries thanking me for helping to bring them together and to get them focused on financial obligations, both present & future. We had a truly great Summit that was inaccurately covered by much of the media. NATO is now strong & rich! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июля 2018 г.

Далее последовал пост про мнимое российское вмешательство. Американский лидер рассказал, что его предшественник Барак Обама был уверен в победе главы Демпартии Хилари Клинтон на президентских выборах США, которые прошли в 2016 году. И когда в ФБР ему сообщили о вероятности вмешательства Москвы, он категорически опроверг такую вероятность. Однако, когда победу одержал республиканец Трамп дело было моментально раздуто.

President Obama thought that Crooked Hillary was going to win the election, so when he was informed by the FBI about Russian Meddling, he said it couldn’t happen, was no big deal, & did NOTHING about it. When I won it became a big deal and the Rigged Witch Hunt headed by Strzok! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июля 2018 г.

При этом действующий президент подчеркнул, что на тот момент отношения с Россией были крайне напряжены благодаря многолетней глупости американской власти. Демократы добили ситуацию этими необоснованными обвинениями, которые сам Трамп называет «охотой на ведьм».

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июля 2018 г.

После этого Трамп прибыл в Хельсинки, где его встретил президент Финляндии Саули Ниинисте с супругой.

«Это честь присоединиться к вам сегодня утром. Спасибо!», — написал он.

It was an honor to join you this morning. Thank you! https://t.co/NOUTroe8MV — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июля 2018 г.

Ниинисте проводил Трампа в Готический зал Президентского дворца, где Путин уже ожидал своего визави. Лидеры начали переговоры, которые завершились лишь через два с лишним часа. Глава США выложил видео совместной пресс-конференции.

Joint Press Conference from Helsinki, Finland: https://t.co/fadLMDuGiY — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июля 2018 г.

Заключением стал пост с благодарностью Финляндии за радушный прием.