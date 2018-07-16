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Чешские политики поприветствовали саммит в Хельсинки
21:11   16 Июля 2018
Весь мир

Спасибо Финляндия:Что писал Трамп в день встречи с Путиным

Спасибо Финляндия:Что писал Трамп в день встречи с Путиным

Глава США Дональд Трамп во время поездки в Хельсинки на встречу с российским президентом Владимиром Путиным не забывал про аккаунт в Twitter и сообщал подписчикам, что происходит на саммите.

Первым твитом, который предвещал предстоящий саммит стал репост со страницы госсекретаря Майка Помпео, который доложил, что прибыл в Финляндию, где состоится встреча лидеров РФ и США. Помпео написал, что глава РФ Владимир Путин настроен на обсуждение российско-американского диалога. При этом политик отметил важность этих переговоров и добавил, что президенты обсудят вопросы о развитии двусторонних отношений.

По дороге в Финляндию Трамп на забывал о предыдущем саммите НАТО, который накануне состоялся в Брюсселе. Он рассказал, что лидеры стран Североатлантического альянса поблагодарили его за усилия, приложенные для соблюдения финансовых обязательств по увеличению оборонных расходов. 

«Это был поистине великий саммит,увы, СМИ неточно описали нашу встречу. НАТО теперь сильная и богатая!», — заключил он.

Далее последовал пост про мнимое российское вмешательство. Американский лидер рассказал, что его предшественник Барак Обама был уверен в победе главы Демпартии Хилари Клинтон на президентских выборах США, которые прошли в 2016 году. И когда в ФБР ему сообщили о вероятности вмешательства Москвы, он категорически опроверг такую вероятность. Однако, когда победу одержал республиканец Трамп дело было моментально раздуто.

При этом действующий президент подчеркнул, что на тот момент отношения с Россией были крайне напряжены благодаря многолетней глупости американской власти. Демократы добили ситуацию этими необоснованными обвинениями, которые сам Трамп называет «охотой на ведьм».

После этого Трамп прибыл в Хельсинки, где его встретил президент Финляндии Саули Ниинисте с супругой.

«Это честь присоединиться к вам сегодня утром. Спасибо!», — написал он.

Ниинисте проводил Трампа в Готический зал Президентского дворца, где Путин уже ожидал своего визави. Лидеры начали переговоры, которые завершились лишь через два с лишним часа. Глава США выложил видео совместной пресс-конференции.

Заключением стал пост с благодарностью Финляндии за радушный прием.

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Автор: Екатерина Розина
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