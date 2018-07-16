Сенатор Флейк: Трамп винит США в «российской агрессии» — это постыдно

Президент Дональд Трамп перекладывает ответственность за «российскую агрессию» на Америку. Такое заявление сделал сенатор США республиканец Джефф Флейк в своем микроблоге в Twitter.

Сенатор от Аризоны признался, что никогда не думал, что доживет до того дня, когда президент США будет стоять на сцене с российским лидером и возлагать вину на свою страну за «российскую агрессию».

«Это постыдно», — заключил Флейк, не пояснив, какие именно слова Трампа он имеет в виду.

Флейк — однопартиец Трампа, но постоянно критикует его политику. Президент не остается в долгу. В частности, после того, как Флейк заявил, что не собирается участвовать в промежуточных выборах осенью 2018 года, Трамп заявил, что на самом деле сенатор не будет баллотироваться, поскольку потерял поддержку избирателей из-за критики в его адрес. Сам же Флейк объяснял свое решение тем, что разочаровался в сенате, а его консервативно-либертарианские убеждения расходятся с ценностями нынешних республиканцев.