Трамп подарил Путину майку хоккеиста Овечкина

Американский лидер Дональд Трамп подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину майку хоккеиста Александра Овечкина, а также хоккейную шайбу.

Спортсмен играет за американскую команду Washington Capitals, которая в этом году выиграла кубок Стэнли.

Президент России тоже сделал подарок президенту США в спортивной тематике. Он вручил ему официальный мяч только что завершившегося чемпионата мира по футболу, который проходил в России. Политик также пожелал удачи в проведении ЧМ-2026.

Трамп поблагодарил Путина и добавил, что после возвращения из Хельсинки отдаст подарок младшему сыну Бэррону.