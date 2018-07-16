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 Спасибо Финляндия:Что писал Трамп в день встречи с Путиным

Спасибо Финляндия:Что писал Трамп в день встречи с Путиным
20:36   16 Июля 2018
Весь мир

Трамп подарил Путину майку хоккеиста Овечкина

Трамп подарил Путину майку хоккеиста Овечкина

Американский лидер Дональд Трамп подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину майку хоккеиста Александра Овечкина, а также хоккейную шайбу.

Спортсмен играет за американскую команду Washington Capitals, которая в этом году выиграла кубок Стэнли.

Президент России тоже сделал подарок президенту США в спортивной тематике. Он вручил ему официальный мяч только что завершившегося чемпионата мира по футболу, который проходил в России. Политик также пожелал удачи в проведении ЧМ-2026. 

Трамп поблагодарил Путина и добавил, что после возвращения из Хельсинки отдаст подарок младшему сыну Бэррону.

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Автор: Виктория Разумовская
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