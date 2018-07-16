ООН приветствует сотрудничество Путина и Трампа, ведущее к разоружению

Официальный представитель главы ООН Фархан Хак заявил, что организация готова поддержать любые сдвиги в диалоге Вашингтона и Москвы, которые помогут в вопросе разоружения.

Саммит лидеров России и США длился около четырех часов. Он состоялся в понедельник в Хельсинки. Перед переговорами Путин и Трамп обсудили некоторые вопросы тет-а-тет. Это обсуждение затянулось на полтора часа.

Хак отметил, что ООН пока оценивает заявления президентов, которые они сделали по итогам встречи. Однако уже сейчас можно сказать, что организация приветствует любое сотрудничество, которое приведет к достижению разоружения во всем мире.