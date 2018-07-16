Матвиенко: Встреча Путина и Трампа стала стартом для нормализации отношений РФ и США

Глава Совфеда Валентина Матвиенко назвала саммит РФ-США, который состоялся в Хельсинки первым шагом к урегулированию диалога между странами.

Спикер уверена, что встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом была необходима для политической нормализации отношений.

Помимо этого она рассказала, что в ходе общения Путин нашел общий язык с Трампом.

«Мир несколько успокоится», — заявила она, объяснив, что все ждали этих переговоров.

По ее мнению, ждать результатов саммита на следующий день не стоит, для реальных изменений необходимо продолжать вести терпеливый диалог.