Путин: Выводы о вмешательстве в выборы США может сделать только суд

Президент России Владимир Путин заявил, что вывод о вмешательстве Москвы в американские выборы может сделать только суд, а не спецслужбы. А это возможно в том случае, если США — демократическая страна.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции после двустороннего саммита лидеров России и США в Хельсинки.

Ранее стало известно, что минюст США выдвинул новые обвинения против 12 россиян, которые якобы работали на ГРУ. Их американская сторона обвиняет во вмешательстве в выборы. Конкретных доказательств Вашингтон против россиян не привел. Расследование длится уже больше года.

Москва опровергала все обвинения. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал их «абсолютно голословными». Глава МИД РФ Сергей Лавров также говорил, что никаких доказательств у американской стороны нет.

По словам президента России, все это — внутренние разборки в США. Он неоднократно выражал надежду, что расследование закончится, а страны начнут полноценно развивать двусторонние отношения.