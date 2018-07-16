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19:56   16 Июля 2018
Весь мир

Путин: Выводы о вмешательстве в выборы США может сделать только суд

Путин: Выводы о вмешательстве в выборы США может сделать только суд

Президент России Владимир Путин заявил, что вывод о вмешательстве Москвы в американские выборы может сделать только суд, а не спецслужбы. А это возможно в том случае, если США — демократическая страна.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции после двустороннего саммита лидеров России и США в Хельсинки. 

Ранее стало известно, что минюст США выдвинул новые обвинения против 12 россиян, которые якобы работали на ГРУ. Их американская сторона обвиняет во вмешательстве в выборы. Конкретных доказательств Вашингтон против россиян не привел. Расследование длится уже больше года. 

Путин: Выводы о вмешательстве в выборы США может сделать только суд

Москва опровергала все обвинения. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал их «абсолютно голословными». Глава МИД РФ Сергей Лавров также говорил, что никаких доказательств у американской стороны нет.

По словам президента России, все это — внутренние разборки в США. Он неоднократно выражал надежду, что расследование закончится, а страны начнут полноценно развивать двусторонние отношения.

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Автор: Виктория Разумовская
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