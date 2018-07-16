Честь и хвала: сенатор Бондарев прокомментировал встречу Путина и Трампа

Встреча главы России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом утвердила авторитет РФ на международной арене, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

По его словам, Запад и Европа тянутся к России и наедятся на диалог, невзирая на санкционную политику, поскольку авторитет страны за последние году значительно вырос.

Экс-глава ВКС РФ уверен, что все попытки западных стран организовать однополярный мир закончились полным крахом. При этом пришло осознание, что без участия России невозможно решать международные вопросы, передает РИА Новости. Наглядным тому подтверждением стал саммит, который состоялся в Хельсинки, считает он.

«Честь и хвала президенту Владимиру Владимировичу Путину за то, что он смог укрепить авторитет России на международной арене», — подчеркнул сенатор и добавил, что лишь благодаря действиям российского лидера США и европейские страны вынуждены отказаться от стратегии конфронтации и перейти к диалогу.

Встречу Путина и Трампа в Финляндии Бондарев назвал важным геополитическим, общемировым событием. Переговоры между лидерами двух ядерных сверхдержав говорят о том, что не за горами новый этап в двусторонних отношениях США и РФ.

Встреча давно назрела, отметил он, поскольку последнее время происходило много факторов, которые негативно сказались на диалоге между странами и отношения стали крайне напряженными.

«Это событие еще и историческое, потому что данный саммит – первая полномасштабная встреча Путина и Трампа», — резюмировал политик.

В Москве давно говорили о важности урегулирования отношений, теперь американская сторона с этим согласна.