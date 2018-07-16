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Трамп: России и США необходимо сотрудничать на благо всего мира

Трамп: России и США необходимо сотрудничать на благо всего мира

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19:28   16 Июля 2018
Весь мир

Трамп: России и США необходимо сотрудничать на благо всего мира

Трамп: России и США необходимо сотрудничать на благо всего мира

Американский президент Дональд Трамп считает, что Москва и Вашингтон должны найти варианты сотрудничества. За счет этого ситуация в мире может измениться в лучшую сторону.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции после саммита с российским лидером Владимиром Путиным.

Трамп отметил, что отношения двух стран никогда не были хуже, чем сейчас. Однако президент считает, что это изменится после саммита, который состоялся в понедельник.

«Ничто не будет простым, но это лучше, чем отвергать возможность встречи», — сказал Трамп.

По его мнению, для того, чтобы достичь мира и стабильности, совершенно необходимо брать на себя какие-то политические риски. Он оценил роль диалога с Россией в этом вопросе, сказав, что это возможность обнаружить новые пути для стабильности во всем мире.

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Автор: Виктория Разумовская
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