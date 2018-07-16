Путин: Россия не вмешивалась в выборные процессы США

Российское государство не вмешивалось в американские выборы и готово к сотрудничеству в рамках совместной группы по кибербезопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

По словам российского лидера, в ходе переговоров Трамп в очередной раз затронул тему «российского вмешательства», и он также в очередной раз ответил, что Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние дела США впредь, в том числе в выборные процессы.

Путин подчеркнул, что Россия готова вместе рассматривать какие-либо материалы, если таковые будут представлены, например, в рамках рабочей группы по кибербезопасности, о создании которой российский и американский президенты говорили еще на встрече в Гамбурге. Он также высказался за разморозку связей между РФ и США по линии общественных организаций и в культурно-гуманитарной сфере. Путин напомнил, что недавно Россию посетила делегация американских конгрессменов, что было воспринято едва ли не как историческое событие, а «должно быть рядовым текущим мероприятием».

На итоговой пресс-конференции Путин также рассказал, что предложил коллеге подумать не только над практическими вопросами, но и над философией выстраивания двусторонних отношений на долгосрочную перспективу. По его словам, к такому процессу полезно было бы привлечь опытных экспертов, хорошо знакомых с историей и нюансами российско-американского сотрудничества.

«Сформировать экспертный совет из влиятельных российских и американских политологов, ученых, бывших видных дипломатов, военных, — сказал Путин. — Совет, который бы занялся поиском точек соприкосновения и осмыслением того, как вывести двустороннее взаимодействие на устойчивую, позитивную траекторию».

Американские политики, прежде всего, члены Демократической партии США, неоднократно заявляли о якобы вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Позиция РФ по поводу этих обвинений всегда была твердой и однозначной — бездоказательные обвинения являются следствием внутриполитического соперничества в США, Россия же не вмешивается во внутренние дела страны.