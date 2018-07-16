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Путин рад победе Трампа на президентских выборах США

Путин рад победе Трампа на президентских выборах США

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Путин рад победе Трампа на президентских выборах США

Путин рад победе Трампа на президентских выборах США

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 Путин: Россия не вмешивалась в выборные процессы США

Путин: Россия не вмешивалась в выборные процессы США
19:02   16 Июля 2018
Россия

Путин рад победе Трампа на президентских выборах США

Путин рад победе Трампа на президентских выборах США

Глава РФ Владимир Путин объяснил, что обрадовался победе Трампа на выборах из-за его позиции в отношении двусторонних отношений с Россией.

Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно говорил о необходимости нормализации отношений между государствами, поэтому он хотел его победы.

Напомним, ранее состоялся саммит РФ-США. После завершения переговоров Трамп поделился впечатлениями о встрече с Путиным и назвал ее «отличным стартом для всех сторон».

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Автор: Екатерина Розина
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