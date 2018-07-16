Путин рад победе Трампа на президентских выборах США

Глава РФ Владимир Путин объяснил, что обрадовался победе Трампа на выборах из-за его позиции в отношении двусторонних отношений с Россией.

Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно говорил о необходимости нормализации отношений между государствами, поэтому он хотел его победы.

Напомним, ранее состоялся саммит РФ-США. После завершения переговоров Трамп поделился впечатлениями о встрече с Путиным и назвал ее «отличным стартом для всех сторон».