Жителей Петербурга предупредили об опасной жаре

Местное управление МЧС предупредило жителей Северной столицы об опасной жаре, которая будет в городе в ближайшие дни. Уже в понедельник столбик термометра превысил отметку 30 градусов тепла.

Спасатели порекомендовали петербуржцам быть внимательными и острожными. В первую очередь, напоминают специалисты, следует пить достаточно жидкости и не допускать перегрева. Можно принимать прохладный душ, делать холодные компрессы, использовать мокрые холодные полотенца.

При возможности рекомендуется не находиться на жаре, избегать интенсивных физических нагрузок. В такую погоду следует носить легкую и свободную надежду из натуральных материалов. Не стоит забывать про головные уборы, поскольку велик риск солнечного удара.

Также сотрудники МЧС призывают помогать окружающим. Если кому-то рядом станет плохо, следует как можно быстрее переместить его в прохладное место, измерить температуру тела, дать воды или сока.