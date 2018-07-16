Мы в соц.сетях:
Путин рад победе Трампа на президентских выборах США

Путин рад победе Трампа на президентских выборах США

 За кадром ЧМ по футболу остались кибератаки, но хакеров найдут

За кадром ЧМ по футболу остались кибератаки, но хакеров найдут
PepsiCo и Coca-Cola опровергли сообщения о закрытии производств на Украине

PepsiCo и Coca-Cola опровергли сообщения о закрытии производств на Украине

 Додон выступил за стратегическое партнерство с Россией

Додон выступил за стратегическое партнерство с Россией
Трамп: России и США необходимо сотрудничать на благо всего мира

Трамп: России и США необходимо сотрудничать на благо всего мира

 Путин: Россия не вмешивалась в выборные процессы США

Путин: Россия не вмешивалась в выборные процессы США
Путин рад победе Трампа на президентских выборах США

Путин рад победе Трампа на президентских выборах США

 За кадром ЧМ по футболу остались кибератаки, но хакеров найдут

За кадром ЧМ по футболу остались кибератаки, но хакеров найдут
PepsiCo и Coca-Cola опровергли сообщения о закрытии производств на Украине

PepsiCo и Coca-Cola опровергли сообщения о закрытии производств на Украине

 Додон выступил за стратегическое партнерство с Россией

Додон выступил за стратегическое партнерство с Россией
Трамп: России и США необходимо сотрудничать на благо всего мира

Трамп: России и США необходимо сотрудничать на благо всего мира

 Путин: Россия не вмешивалась в выборные процессы США

Путин: Россия не вмешивалась в выборные процессы США
18:44   16 Июля 2018
Россия

Правительство выделит 1,5 миллиарда рублей на переподготовку работников в 2019 году — Топилин

Правительство выделит 1,5 миллиарда рублей на переподготовку работников в 2019 году — Топилин

Полтора миллиарда рублей планируется выделить в 2019 году на переподготовку работников в рамках проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости. Об этом заявил журналистам глава Минтруда Максим Топилин.

По словам министра, начиная со следующего года на продолжение данной программы будет выделяться немногим менее 1,5 миллиарда рублей ежегодно. Он напомнил, что в 2018 году на обучение работников в рамках программы было выделено 500 миллионов рублей.

Топилин рассказал, что программа затронет порядка 21 тысячи работников. Также планируется выделить около 600 миллионов рублей для служб занятости в рамках этого же проекта.

Реализация программы началась в 2017 году. Основная цель проекта в 2018 году — запуск и реализация программ повышения производительности труда и поддержки занятости в 15 субъектах страны и на 150 предприятиях с достижением по каждому субъекту прироста производительности труда на 5%.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #экономика #топилин #минтруд #переподготовка
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...