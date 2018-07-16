Правительство выделит 1,5 миллиарда рублей на переподготовку работников в 2019 году — Топилин

Полтора миллиарда рублей планируется выделить в 2019 году на переподготовку работников в рамках проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости. Об этом заявил журналистам глава Минтруда Максим Топилин.

По словам министра, начиная со следующего года на продолжение данной программы будет выделяться немногим менее 1,5 миллиарда рублей ежегодно. Он напомнил, что в 2018 году на обучение работников в рамках программы было выделено 500 миллионов рублей.

Топилин рассказал, что программа затронет порядка 21 тысячи работников. Также планируется выделить около 600 миллионов рублей для служб занятости в рамках этого же проекта.

Реализация программы началась в 2017 году. Основная цель проекта в 2018 году — запуск и реализация программ повышения производительности труда и поддержки занятости в 15 субъектах страны и на 150 предприятиях с достижением по каждому субъекту прироста производительности труда на 5%.