СМИ: США уговаривают Турцию отказаться от С-400 в пользу Patriot

Вашингтон ведет переговоры с Анкарой и пытается убедить турецкую сторону отказаться от покупки российских зенитных ракетных систем С-400.

При этом Белый дом предлагает взамен приобрести Турции американское вооружение.

О намерении американских властей пишет газета Sabah, ссылаясь на помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Тину Кайданов.

Она уверена, что купив С-400 Турция окажет поддержку России, которая «нехорошо себя ведет в различных частях мира, в том числе в Европе», цитирует Кайданов автор статьи. После чего политик подчеркнула позицию Вашингтона и заявила об опасениях в связи с возможной сделкой РФ и Турции.

Представитель правительства США рассуждала об опасности приобретения С-400 во время авиашоу в Фарнборо. Она подчеркнула, американские системы Patriot куда более выгодное вложение. По ее мнению, если Турция согласиться принять предложение американской стороны, это положительно скажется на стратегическом партнерстве между странами.