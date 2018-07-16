Путин: Россия готова сотрудничать с США в борьбе с терроризмом

Президент России Владимир Путин заявил на саммите со своим американским коллегой Дональдом Трампом, что Россия готова развивать сотрудничество Москвы и Вашингтона в борьбе с терроризмом.

Также специалисты двух стран могут сотрудничать по вопросам обеспечения кибербезопасности. К таким выводам мировые лидеры пришли после переговоров, которые прошли в Хельсинки.

Кроме того, по словам Путина, Россия предложила США воссоздать рабочую группу по антитеррору. Он отметил, что было бы неплохо сделать контакты по линии спецслужб системными. В связи с этим президенты поговорили о воссоздании рабочей группы.

Исторический двусторонний саммит между лидерами США и России прошел в понедельник в столице Финляндии. Ранее СМИ писали, что президенты общались тет-а-тет больше полутора часов.