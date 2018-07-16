Облившему Жириновского пивом болельщику дали 14 суток

Тверской районный суд Москвы на 14 суток арестовал болельщика Глеба Струнникова, который в день проведения финального матча Чемпионата мира по футболу 15 июля облил пивом лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщает РБК.

Как сообщила агентству пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко, в отношении болельщика был составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Представитель суда рассказала, что инцидент произошел на Никольской улице в столице. По ее словам, Струнников совершил нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу — вызывающе себя вел и намеренно облил пивом гражданина. Она также уточнила, что на требования полицейских прекратить хулиганство нарушитель ответил отказом, а при задержании и транспортировке в отделение оказывал сопротивление.

Как выяснилось, Струнников — один из авторов самиздата «Дискурс». Издатель Константин Ворович рассказал, что журналист облил пивом лидера ЛДПР из-за толчка его охранника — в отместку. Якобы они шли навстречу большому потоку людей и «вжимали» всех в стену. Также, по его словам, охранник грубо схватил Струнникова за волосы, а сам политик два раза ударил его по голове.