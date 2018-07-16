Россия поможет Африке сделать выборы прозрачными, уверен политолог

В скором времени в нескольких африканских странах состоятся выборы. Несмотря на многочисленные попытки США навязать свое сотрудничество, эти государства готовы взаимодействовать исключительно с Россией.

Власти африканских стран уже поняли, что Вашингтону невыгодно, когда неразвитые страны переступают порог бедности и начинают развиваться. Ведь в таком случае Штаты и их партнеры не смогут спокойно выкачивать в регионе все полезные ископаемые. Запад всячески старается навязать Африке свою власть — достаточно вспомнить череду «цветных революций».

Однако, несмотря на это, попытки установить над регионом контроль зачастую проваливаются.

«Африка нуждается в России», — заявил не так давно президент Габона Али бен Бонго Ондимба.

По его словам, Москва помогает урегулировать конфликты на континенте, в частности в Центральноафриканской Республике. Теперь же грядут выборы. Россия в связи с этим готова предоставить наблюдателей и все необходимое, чтобы голосование было честным и прозрачным.

Политолог Юрий Самонкин рассказал «НьюИнформу», что регион сейчас с легкостью может перенять российскую модель развития демократии. По его словам, она эффективнее по сравнению со странами Запада.

Самонкин подчеркнул, что Африка стала одним из ключевых геополитических регионов мира. Поэтому ведущие страны пристально следят за его развитием. Москва уделяет особое внимание проблемам африканских стран. В то же время процесс демократизации активно идет там, даже в условиях нестабильности.

Политолог уверен, что африканским странам выгоднее рассматривать модель демократического развития подобно российской и китайской. Та, которая развита в России, устояла даже в периоды кризиса, заметил эксперт.