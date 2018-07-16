Медведев: Ущерб от паводка в Забайкалье составил свыше миллиарда рублей

Из-за аномальных ливней в Забайкалье значительно пострадала инфраструктура. По предварительным оценкам, ущерб составляет свыше миллиарда рублей.

Об этом рассказал глава правительства России Дмитрий Медведев во время выступления на заседании с вице-премьерами. По его словам, жертвами проливных дождей стали 29 населенных пунктов, включая столицу региона - Читу.

Местность буквально затопила вода, около пяти тысяч человек, среди которых 1100 детей, находятся в зоне паводка. Самые крупные повреждения обрушились на транспортную отрасль: практически все пешеходные и автомобильные полотна размыты, разрушено 13 автомобильных мостов, заблокировано железнодорожное движение.

Однако после проведения спасательных работ было полностью восстановлено электроснабжение и движение поездов, сообщил вице-премьер Виталий Мутко. Дорожные службы приводят в порядок автодороги, скоро должно быть восстановлено движение городского транспорта.

При этом около 24 поселений остаются затопленными. Порядка 1611 человек остались фактически без жилья, поскольку подтоплено 173 частных жилых дома,768 приусадебных участков, 2437 дачных участков.