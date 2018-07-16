ЧМ—2018 открыл новую эпоху российского футбола — Медведев

Прошедший в России Чемпионат мира по футболу—2018 открыл новую эпоху в истории отечественного футбола. Об этом заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами.

Премьер поблагодарил футболистов, главного тренера и специалистов сборной. Медведев подчеркнул, что игрой российских футболистов гордится вся страна.

Чемпионат мира в России стартовал с 14 июня и закончился финальным матчем между командами из Франции и Хорватии 15 июля. Чемпионами стали французские футболисты. Сборная России смогла выйти в четверть финал, где в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии.