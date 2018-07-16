За кадром ЧМ по футболу остались кибератаки, но хакеров найдут
Миллионы раз инфраструктуру России за месяц чемпионата пытались атаковать. Безуспешно.
Президент России Владимир Путин, выступая на встрече с представителями штаба по обеспечению безопасности мундиаля, рассказал о 25 миллионах кибератак, которые отразили специалисты.
«При этом особо отмечу, что она, эта работа, не бросалась в глаза, была ненавязчивой, незаметной для большинства людей, а значит, вы четко делали свое дело, хорошо понимали друг друга, действовали профессионально, как одна команда», - поблагодарил спецслужбы президент.
Что именно пытались атаковать хакеры президент не стал раскрывать. Зампред комитета по информационной комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в разговоре с ИА «Политика Сегодня» заметил, что глава государства обладает большей информацией от спецслужб, нежели парламент. И назвал несколько сфер, привлекательных для хакеров:
«Безусловно, СМИ подверглись атаке. Как обычно, регулярно подвергаются атаке наша банковская сфера, в связи с тем, что огромное количество туристов приехало, все пользовались карточками, выпущенными иностранными банками. Естественно наши злопыхатели старались нарушить и систему взаиморасчетов и СМИ. Также государственные структуры пытались атаковать».
У хакеров не было цели сорвать чемпионат мира по футболу, считает депутат:
«Был определенный всплеск, вызванный просто интересом к России и этот всплеск был из-за чемпионата мира, но это не какие-то целенаправленные, планируемые задолго хакерские атаки именно для того, чтобы сорвать чемпионат мира. Просто так совпало, потому что интерес к России возрос ну и хакеры, как и другие жители планеты просто сместили акцент интереса в сторону России и российских государственных учреждений, банков и прессы. Серьезного ущерба атаки не нанесли»
Правительство и спецслужбы пока не делятся ходом расследования. Но это не значит, что таковое не ведется. Доцент кафедры «Информационной безопасности компьютерных систем» Санкт-Петербургского политехнического университет Петра Великого (
- Источники кибератак найти можно, и я уверен, что наши специальные службы этим занимаются и есть профессионалы в рядах специальных подразделений, которые умеют это делать, и специально на это направлены. Поэтому, так или иначе, в каком-то виде источники этих кибератак найдены будут. Может быть не все, но что-то точно будет раскрыто.
- То есть страну, город, личность можно раскрыть?
- Чаще всего не стоит вопрос насчет страны, города и конкретной личности. Здесь несколько вариантов, кто за этим может стоять, например, специальные службы других стран, тогда здесь не идет вопрос о конкретных личностях, а идет вопрос о конкретных подразделениях за рубежом.
Эксперт отметил, что процесс поиска киберпреступников довольно трудоемкий:
«Если идет вопрос о частных хакерах, то это очень долгий процесс, поскольку на современном этапе развития у нас еще законодательно-административная база не очень развита не только в России, но и по всему миру. Поэтому с преступниками бороться достаточно тяжело, потому что недостаточно налажен обмен информации между странами. Но в целом возможно раскрыть ту или иную кибер атаку вплоть до страны и города. Вопрос к тому, будет ли кто-то конкретно этим заниматься, конкретной кибератакой. Если масштаб не очень большой, то сильно расследовать этот инцидент скорее всего не будут, если же масштабы действительно большие, то конечно будут расследовать, но это может продлиться, как три дня так и несколько лет».