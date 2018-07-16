За кадром ЧМ по футболу остались кибератаки, но хакеров найдут

Миллионы раз инфраструктуру России за месяц чемпионата пытались атаковать. Безуспешно.

Президент России Владимир Путин, выступая на встрече с представителями штаба по обеспечению безопасности мундиаля, рассказал о 25 миллионах кибератак, которые отразили специалисты.

«При этом особо отмечу, что она, эта работа, не бросалась в глаза, была ненавязчивой, незаметной для большинства людей, а значит, вы четко делали свое дело, хорошо понимали друг друга, действовали профессионально, как одна команда», - поблагодарил спецслужбы президент.

Что именно пытались атаковать хакеры президент не стал раскрывать. Зампред комитета по информационной комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в разговоре с ИА «Политика Сегодня» заметил, что глава государства обладает большей информацией от спецслужб, нежели парламент. И назвал несколько сфер, привлекательных для хакеров:

«Безусловно, СМИ подверглись атаке. Как обычно, регулярно подвергаются атаке наша банковская сфера, в связи с тем, что огромное количество туристов приехало, все пользовались карточками, выпущенными иностранными банками. Естественно наши злопыхатели старались нарушить и систему взаиморасчетов и СМИ. Также государственные структуры пытались атаковать».

У хакеров не было цели сорвать чемпионат мира по футболу, считает депутат:

«Был определенный всплеск, вызванный просто интересом к России и этот всплеск был из-за чемпионата мира, но это не какие-то целенаправленные, планируемые задолго хакерские атаки именно для того, чтобы сорвать чемпионат мира. Просто так совпало, потому что интерес к России возрос ну и хакеры, как и другие жители планеты просто сместили акцент интереса в сторону России и российских государственных учреждений, банков и прессы. Серьезного ущерба атаки не нанесли»

Правительство и спецслужбы пока не делятся ходом расследования. Но это не значит, что таковое не ведется. Доцент кафедры «Информационной безопасности компьютерных систем» Санкт-Петербургского политехнического университет Петра Великого ( СПбПУ) Александр Печенкин полагает, что хакеры не останутся безнаказанными

- Источники кибератак найти можно, и я уверен, что наши специальные службы этим занимаются и есть профессионалы в рядах специальных подразделений, которые умеют это делать, и специально на это направлены. Поэтому, так или иначе, в каком-то виде источники этих кибератак найдены будут. Может быть не все, но что-то точно будет раскрыто.

- То есть страну, город, личность можно раскрыть?

- Чаще всего не стоит вопрос насчет страны, города и конкретной личности. Здесь несколько вариантов, кто за этим может стоять, например, специальные службы других стран, тогда здесь не идет вопрос о конкретных личностях, а идет вопрос о конкретных подразделениях за рубежом.

Эксперт отметил, что процесс поиска киберпреступников довольно трудоемкий: