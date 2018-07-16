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17:48   16 Июля 2018
Россия

Казаки получили грант от властей Москвы на помощь бездомным

Казаки получили грант от властей Москвы на помощь бездомным

Прокуратура столицы ответила депутату от КПРФ Валерию Рашкину на запрос о действиях людей в казачьей форме на оппозиционной акции, которая состоялась 5 мая на Пушкинской площади.

«Интерфакс» пишет, что в документе сказано, что казачьи формирования, которые получили  33-миллионный грант от правительства Москвы, не привлекались городскими властями для охраны общественного порядка.

Также там говорится, что такой крупный грант казаки получили от департамента труда и социальной защиты населения столицы. Деньги направили на профилактические мероприятия среди бродяг и попрошаек, а также на оказание бездомным соцподдержки. 

Оппозиционные акции прошли 5 мая в нескольких российских городах. В Москве активисты не согласовали митинг с властями и незаконно провели его на Пушкинской площади. Туда подоспели представители «Национально-освободительного движения» (НОД) и люди в казачьих одеждах. В итоге между митингующими и казаками произошла потасовка.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #оппозиция #митинг #общество #казаки
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