Казаки получили грант от властей Москвы на помощь бездомным

Прокуратура столицы ответила депутату от КПРФ Валерию Рашкину на запрос о действиях людей в казачьей форме на оппозиционной акции, которая состоялась 5 мая на Пушкинской площади.

«Интерфакс» пишет, что в документе сказано, что казачьи формирования, которые получили 33-миллионный грант от правительства Москвы, не привлекались городскими властями для охраны общественного порядка.

Также там говорится, что такой крупный грант казаки получили от департамента труда и социальной защиты населения столицы. Деньги направили на профилактические мероприятия среди бродяг и попрошаек, а также на оказание бездомным соцподдержки.

Оппозиционные акции прошли 5 мая в нескольких российских городах. В Москве активисты не согласовали митинг с властями и незаконно провели его на Пушкинской площади. Туда подоспели представители «Национально-освободительного движения» (НОД) и люди в казачьих одеждах. В итоге между митингующими и казаками произошла потасовка.