Мы в соц.сетях:
Booking придется оценить отели в Крыму

Booking придется оценить отели в Крыму

 Казаки получили грант от властей Москвы на помощь бездомным

Казаки получили грант от властей Москвы на помощь бездомным
PepsiCo и Coca-Cola опровергли сообщения о закрытии производств на Украине

PepsiCo и Coca-Cola опровергли сообщения о закрытии производств на Украине

 Додон выступил за стратегическое партнерство с Россией

Додон выступил за стратегическое партнерство с Россией
Забудьте санкции, они не работают

Забудьте санкции, они не работают

 Саммит ЕС и стран «Восточного партнерства» пройдет 15 октября

Саммит ЕС и стран «Восточного партнерства» пройдет 15 октября
Booking придется оценить отели в Крыму

Booking придется оценить отели в Крыму

 Казаки получили грант от властей Москвы на помощь бездомным

Казаки получили грант от властей Москвы на помощь бездомным
PepsiCo и Coca-Cola опровергли сообщения о закрытии производств на Украине

PepsiCo и Coca-Cola опровергли сообщения о закрытии производств на Украине

 Додон выступил за стратегическое партнерство с Россией

Додон выступил за стратегическое партнерство с Россией
Забудьте санкции, они не работают

Забудьте санкции, они не работают

 Саммит ЕС и стран «Восточного партнерства» пройдет 15 октября

Саммит ЕС и стран «Восточного партнерства» пройдет 15 октября
17:23   16 Июля 2018
Ближнее зарубежье

PepsiCo и Coca-Cola опровергли сообщения о закрытии производств на Украине

PepsiCo и Coca-Cola опровергли сообщения о закрытии производств на Украине

Компании PepsiCo и Coca-Cola опровергли информацию о возможной приостановке своих украинских производств из-за возникших в стране проблем с очисткой воды.

Представитель компании «Кока-Кола Бевериджиз Украина» Наталья Никитина заявила в эфире «Общественного ТВ», что завод работает в обычном режиме, и все меры для обеспечения непрерывного производства приняты. По ее словам, на предприятии хранится достаточный запас веществ для дезинфекции. Кроме того, компания ведет переговоры с альтернативными поставщиками, как украинскими, так и зарубежными.

Руководитель отдела корпоративных коммуникаций «ПепсиКо Украина» Алина Маткивская, в свою очередь, сообщила, что и их завод работает в плановом режиме, полностью удовлетворяя спрос на свою продукцию.

13 июля замдиректора Европейской бизнес ассоциации Светлана Михайловская сообщила, что производство напитков под марками Coca-Cola, PepsiCo и Carlsberg Ukraine на Украине находится под угрозой из-за проблем с обеззараживанием воды. Вскоре председатель правления завода «Днепразот» Сергей Сидоров заявил, что предприятие приостановило работу на неопределенный срок из-за высокой цены на газ.

Тогда же глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что план решения кризисной ситуации утвержден и «хлор будет».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#украина #экономика #ближнее зарубежье #pepsico #coca-cola
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...