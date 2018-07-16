PepsiCo и Coca-Cola опровергли сообщения о закрытии производств на Украине

Компании PepsiCo и Coca-Cola опровергли информацию о возможной приостановке своих украинских производств из-за возникших в стране проблем с очисткой воды.

Представитель компании «Кока-Кола Бевериджиз Украина» Наталья Никитина заявила в эфире «Общественного ТВ», что завод работает в обычном режиме, и все меры для обеспечения непрерывного производства приняты. По ее словам, на предприятии хранится достаточный запас веществ для дезинфекции. Кроме того, компания ведет переговоры с альтернативными поставщиками, как украинскими, так и зарубежными.

Руководитель отдела корпоративных коммуникаций «ПепсиКо Украина» Алина Маткивская, в свою очередь, сообщила, что и их завод работает в плановом режиме, полностью удовлетворяя спрос на свою продукцию.

13 июля замдиректора Европейской бизнес ассоциации Светлана Михайловская сообщила, что производство напитков под марками Coca-Cola, PepsiCo и Carlsberg Ukraine на Украине находится под угрозой из-за проблем с обеззараживанием воды. Вскоре председатель правления завода «Днепразот» Сергей Сидоров заявил, что предприятие приостановило работу на неопределенный срок из-за высокой цены на газ.

Тогда же глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что план решения кризисной ситуации утвержден и «хлор будет».