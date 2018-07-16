Премьер-министр Вольного государства Саксонии в отставке Станислав Тиллих в интервью ИА «Политика Сегодня» раскритиковал ограничительные меры, ставшие популярными в Старом и Новом свете в последние годы.

Ж: Сегодня Россия является крупнейшим поставщиком природного газа в Германию. Разумно ли наложение санкций, не лучше ли вернуться к политике взаимовыгодного сотрудничества?

Т: Вы абсолютно правы, видите ли, когда я был политиком, я сталкивался с санкциями по всему миру, будь то Южная Африка, Ирак, неважно. Всегда было просто наложить на страну санкции, но, во-первых, по своему опыту работы могу сказать, что в конечном счете санкции не работают. Во-вторых, люди достаточно умны, чтобы их обойти, будь то ночью или днем (тут метафора обозначающая скрытность - прим. ИА ПС), так что забудьте о санкциях.

Ж: Будут ли цены, установленные Дональдом Трампом на сталь и алюминий, влиять на экономические и политические отношения между США и Европой?

Т: Европейская комиссия также приготовила ответные меры в отношении американских продуктов. Это действительно безумно, потому что это поведение по типу «Ты ударил меня, я ударю тебя». Это никому не поможет, так что в конце проигрывают все. Я надеюсь, что наши американские друзья осознают что они разрушают глобальную торговлю, свободную торговлю и работают в ущерб собственным интересам. Не только в ущерб нашим или российским интересам, но и своим собственным.

Ж: Согласно российским СМИ, США предпринимают существенные усилия, чтобы помешать расширению «Северного потока - 2», так ли это по-вашему? Быть может дальнейшее развитие газопровода полезно и для Германии?

Т: Видите ли, наше правительство, немецкое правительство очень поддерживает проект «Северный поток — 2». Он нужен им. Это бизнес-проект, а не политический проект. Но у нас есть партнеры в Европе, которые во многом не доверяют России. Например, Польша и Балтийские страны. Это следствие сложной истории между нашими странами. Я надеюсь, наше правительство будет очень стараться объяснить Европейской комиссии, что это двустороннее бизнес-соглашение между нашими странами, это не касается Европы в целом. И я очень надеюсь, что нам это удастся.

Ж: Можно ли сказать, что выработка солнечной, атомной и угольной энергии...

Т: Простите, повторите пожалуйста.

Ж: Можно ли сказать, что выработка атомной и угольной энергии полностью прекратится в Германии, и энергопотребление будет обеспечено возобновляемыми источниками энергии и газом?

Т: Мы знаем, что нам потребуется все больше и больше газа и возобновляемых источников энергии, и я думаю, что мы сейчас начинаем плотно заниматься этим. Мы достигли большого прогресса в сфере возобновляемых источников энергии, но это не означает, что нам не нужен газ. Напротив, в будущем он нам понадобится даже больше.